Вранці, 16 липня, о 10:50 біля села Червоне, що на Миколаївщині зайнялося поле з пшеницею та лісосмуга.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Як зазначають рятувальники, вогнем було знищено автомобіль ВАЗ 2103, пошкоджено ще дві лісосмуги та зрошувальну консоль.

— Прибувши, оперативними діями, застосовуючи пожежні стволи на підручні засоби вдалось локалізувати та ліквідувати горіння на площі 10 га. Врятовано поле пшениці на корені площею понад 70 гектар, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 15 по 16 липня в Миколаївській області спалахнуло понад 20 пожеж. Рятувальники гасили автомобіль, літню кухню, поля пшениці та суху траву.

Відомо, що з початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області. За даними рятувальників, збитки внаслідок пожеж за 6 місяців поточного року склали 38 мільйонів гривень. Натомість вогнеборцям вдалося врятувати 28 людей, в тому числі дитину, та матеріальних цінностей на суму понад 71 мільйон гривень.