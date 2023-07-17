Зливи у центральній частині Південної Кореї не вщухають вже третій день поспіль. Вони викликали зсуви ґрунту, через що загинуло вже 22 людини й 14 зникли безвісти. 13 місцевих жителів отримали травми.

Про це пише Reuters.

Сильні дощі йдуть у Південній Кореї з 9 липня. За цей час влада евакуювала майже 5 тисяч людей. Половина з них досі перебувають у тимчасових притулках.

Крім того, велика кількість домогосподарств за цей час зіткнулася з перебоями в подачі електроенергії. Негода також порушила роботу транспорту: було припинено 20 авіарейсів і припинено рух кількох регулярних поїздів, включно зі швидкісними поїздами-кулями.

У суботньому звіті також зазначалося, що близько 140 доріг залишаються непроїзними. Прем’єр-міністр Південної Кореї провів у суботу засідання уряду й закликав армію активно долучатися до рятувальних операцій, допомагаючи державним службам із мобілізацією обладнання й робочою силою.

Нагадаємо, уряд Південної Кореї у рамках нового пакету допомоги передасть Україні техніку для розмінування території.