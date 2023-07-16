Російський військовий у телефонній розмові поскаржився товаришу, що через постійні обстріли з боку ЗСУ на полі деяких позиціях починають гнити тіла окупантів.

Про це повідомляє українська розвідка.

За словами росіянина, він знаходиться на позиції неподалік Антонівського мосту. Однак через постійний обстріл окупанти зазнають смертельних поранень та трупи ніхто не вивозить, вони починають гнити.

— Тут, на цьому Антонівському мосту. Тут з трупами все, і витягнути не можемо, трупами все забито, нашими. Як хочете, так і виживайте. Мене дістала війна вже ця, вже не звертаю уваги, по рації кричать «повітря-повітря, — розповів він.

При цьому росіянин у розмові з товаришем хвалить російського диктатора Володимира Путіна та бажає йому здоров'я. За його словами, не забирати тіла загиблих – це план диктатора.

Нагадаємо, українським військовим вже вдалося знищити близько 237 680 російських військових.

Нещодавно партизанський рух «АТЕШ» заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.