Увечері в неділю, 16 липня, російська окупаційна армія вдарила по Харкову.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

За даними місцевих Telegram-каналів, у місті були чутні вибухи.Перший вибух пролунав о 18:50. У цей момент у місті не було оголошено повітряну тривогу. Другий вибух пролунав о 18:52, приблизно у цей час у Харкові пролунав сигнал тривоги.

За даними Олега Синєгубова, ударів було завдано по Основ'янському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали четверо людей.

— На місці влучення виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків, – уточнив глава ОВА.

Нагадаємо, за останню добу, з 15 по 16 липня, росіяни завдали 6 артилерійських та мінометних ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.