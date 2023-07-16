Внаслідок обстрілу росіянами Бериславської громади на Херсонщині ввечері, 16 липня, загинула місцева мешканка.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами.

Крім того, протягом дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини травмовано ще пʼять цивільних, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо, упродовж 15 липня війська РФ завдали 69 ударів по деокупованій Херсонщині. Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Градів», авіації та безпілотників. Через ворожий обстріл в області загинула одна людина.

Також 26 липня у Херсонській області двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмету.