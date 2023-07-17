16 липня у Харкові затримали 20-річного молодика, який вбив свою рідну сестру, матір та її співмешканця, після чого викрав автомобіль і скоїв смертельну ДТП.

Злочини молодик пояснив тим, що у нього «вселився Люцифер»‎, повідомляє прокуратура Харківської області.

Молодика затримали правоохоронці. За фактом вбивства відкрили кримінальне провадження. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи та криміналісти.

Нагадаємо, мешканця Первомайського району засудили на 7 років ув'язнення за вбивство знайомого.

Також нещодавно в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. Молодик через ревнощі вбив свою колишню та її родину.