Російська армія за минулу добу, 16 липня, здійснила 89 обстрілів Херсонської області. Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Градів», авіації та безпілотників.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він розповів, що саме місто Херсон армія Російської Федерація атакувала 40-ма снарядами.

— За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», авіації, та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів, — зазначив він.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, складські приміщення, територію авторинку та одного з інфраструктурних підприємств, фермерське господарство.

— Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 (з них 2 - діти) дістали поранення, — додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, з 15 по 16 липня, росіяни завдали 6 артилерійських та мінометних ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.

Крім того, партизанський рух «АТЕШ» заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.