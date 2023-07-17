З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 238 300 окупантів.

Тільки за минулу добу, 16 липня, ворог втратив 620 солдатів особового складу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські захисники за добу ліквідували не один десяток ворожої техніки. Так силам оборони вдалося знищити 23 артилерійських системи та 8 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.23 орієнтовно склали:

танків ‒ 4115 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8) од,

артилерійських систем – 4504 (+23) од,

РСЗВ – 685 (+4) од,

засоби ППО ‒ 428 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8),

крилаті ракети ‒ 1273 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 677 (+11).

Нагадаємо, з 15 по 16 липня, росіяни завдали 6 артилерійських та мінометних ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.