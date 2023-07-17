У ніч проти понеділка, 17 липня, окупанти атакували ракетами житлові багатоповерхівки Краматорська Донецької області.

Двоє людей отримали поранення, повідомляє міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

За даними мера, наразі наслідки ракетного удару уточнюються. Водночас за інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські війська пошкодили не лише житлові будинки, а й територію підприємства.

Нагадаємо, з 16 по 17 липня російські окупанти завдали ударів по території Миколаївської області.

Також російська армія за минулу добу, 16 липня, здійснила 89 обстрілів Херсонської області. Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Градів», авіації та безпілотників.