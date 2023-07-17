За минулу добу, 16 липня, на території Миколаївщини вогнеборці ліквідували 28 пожеж.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Як зазначається, переважна більшість пожеж — це горіння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків, а також пшениці. Також вчора було возгорання приватного будинку.

Повідомляється, що у 23 епізодах причиною займання стало необережне поводження з вогнем, в двох випадках — навмисний підпал, один — потрапляння боєприпасів та уламків від них та один — коротке замикання електропроводки, ще в одному випадку причина встановлюється.

В результаті займань, вогнеборцям вдалося вберегти від вогню 140 гектарів пшениці, пʼять житлових будинків, дві господарчі будівлі, одну літню кухню, два гаражі та один автомобіль.

Як повідомлялось раніше, з початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області. Збитки складають 38 мільйонів гривень.