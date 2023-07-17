У Миколаєві до 12 років ув'язнення засудили чоловіка, який вбив колегу, інсценував її самогубство, після чого забрав речі загиблої та втік.

Про результати справи повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 29 грудня 2022 року. Чоловік разом з колегою відпочивав у барі, після закриття якого запропонував жінці продовжити відпочинок у парку «Дубки», що знаходиться біля перехрестя вулиць Троїцька та Новобузька.

— Під час розпиття спиртних напоїв між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік наніс близько п’яти ударів руками та ногами в обличчя, внаслідок чого жінка впала на землю. Продовжуючи свою злочину діяльність, зловмисник схопив жертву обома руками за шию та почав душити, в результаті чого жінка втратила свідомість, — йдеться в повідомленні.

Щоб приховати сліди злочину, чоловік вирішив інсценувати самогубство жертви. Він зняв з жінки колготки, намотав їх на шию та підвісив тіло за її шию до дерева. Правоохоронці повідомили, що смерть жертви настала саме після останніх дій злочинця.

— У подальшому зловмисник заволодів двома мобільними телефонами жертви та покинув місце скоєння злочину, — написали в прокуратурі.

Засуджений наразі перебуває під вартою. Вирок поки ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, 16 липня у Харкові затримали 20-річного молодика, який вбив свою рідну сестру, матір та її співмешканця, після чого викрав автомобіль і скоїв смертельну ДТП.

Раніше мешканця Первомайського району засудили на 7 років ув'язнення за вбивство знайомого.

Також нещодавно в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. Молодик через ревнощі вбив свою колишню та її родину.