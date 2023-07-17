Станом на 17 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18257 цивільних обʼєктів.

Про це інформує в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Серед пошкоджених об’єктів є:

– об’єкти житлового фонду – 12074;

– медичні заклади – 106;

– навчальні заклади – 430;

– заклади культури – 208;

– об’єкти промислових підприємств – 207;

– об’єкти життєзабезпечення: газу – 1422, електро – 1143, води – 44, теплопостачання – 96;

– інші не військові об’єкти – 2527.

Наразі в області тривають роботи з відновлення газопостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок війни.

Крім того, зазначається, що без газопостачання залишилися всього 4339 споживачів.

Нагадаємо, департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2.