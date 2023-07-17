На трасі Одеса-Рені у ніч проти 17 липня рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

В результаті аварії 11 пасажирів звернулися до лікарів за медичною допомогою. Інших подробиць події поки не називають. На місці працює поліція, яка встановлює всі причини ДТП.

Нагадаємо, нещодавно, 8 липня, на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» водій легкового автомобіля Nissan Navara не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та врізався в дерево. В результаті ДТП пасажирку транспортного засобу затисло понівеченими конструктивними елементами.

Також раніше на перехресті Нікольської та Шнеєрсона сталася аварія за участі «швидкої» та легкого автомобіля Renault Megane. В результаті ДТП машина екстреної медичної допомоги врізалася у стовп.