На водоймах в Україні цього року загинуло вже 543 людини, 45 з яких — діти.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді.

— Жахлива статистика загибелі на воді викликає серйозне занепокоєння. З початку року на водоймах України загинуло 543 людини, з яких 45 – діти. Тільки минулого тижня потонуло 48 громадян, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті під час спроби нелегально перетнути кордон з Угорщиною втопився чоловік із Миколаївщини, ще одного порушника затримали.