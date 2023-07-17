Під Бахмутом українські військові знищили російську артилерійську систему «Тюльпан». Для цього вони використали ракетну систему залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада.

За словами військових, така зброя ворога призначена для ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артзасобів.

— Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом. Тепер один зі зразків — знешкоджено безповоротно, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують нищити військову техніку окупантів. На цей раз вдалось ліквідувати танк окупантів на півдні України.

Разом з тим, сили протиповітряної оборони збили всі російські ударні безпілотники, зафіксовані вночі 12 липня у повітряному просторі навколо Києва.

У той час, підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України на таврійському напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Українські воїни ліквідували 7 складів боєприпасів та майже дві роти ворога.