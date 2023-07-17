Російський сенатор Володимир Джабаров після вибухів на Кримському мосту вночі 17 липня закликав захопити українські міста – Одесу та Миколаїв.

Про це пише російський сенатор Володимир Джабаров у Telegram.

Він закликав захопити українські регіони, аби відрізати Україну від Чорного моря та перешкодити ударам по Криму.

— У зв'язку з подіями на Кримському мосту, який, за попередньою оцінкою, атакували морські дрони, напрошується наступний висновок. Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами. Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з березня по травень 2022 року російські війська безрезультатно намагалися наблизитися до Миколаєва, але отримували відсіч від ЗСУ

Зрештою, були відсунуті у бік Херсона. У результаті й сам Херсон залишили у листопаді 2023 року, оскільки не могли нічого протиставити українським військам.

Зазначимо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.

Раніше повідомлялось, що нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.