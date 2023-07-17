Українські воїни використовують дрони нетехнічного розмінування в Миколаївській області.
Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.
- Виявлення вибухонебезпечних предметів проводиться дистанційно, що зменшує ризики для життя саперів, – йдеться в повідомленні.
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Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
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Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Українські воїни використовують дрони нетехнічного розмінування в Миколаївській області.
Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.
- Виявлення вибухонебезпечних предметів проводиться дистанційно, що зменшує ризики для життя саперів, – йдеться в повідомленні.