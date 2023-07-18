У тимчасово окупованій Новій Каховці, Херсонської області, окупанти виселяють українців з власних будинків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що російські військові масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра.

— Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників, — пише Генштаб.

До то ж, у Новій Каховці та Каховці російські окупанти могли вимкнути мобільний зв’язок та дротове кабельний інтернет з’єднання. Задля того, щоб унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, здійснила 89 обстрілів Херсонської області. Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Градів», авіації та безпілотників.