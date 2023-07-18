У Польщі літак Cessna впав на ангар із людьми. Унаслідок події загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро дістали поранення.

Про це пише Remiza.

Стало відомо, що інцидент стався на аеродром Хрчинно Мазовецького воєводства на північ від Варшави.

Як повідомляється, літак Cessna під час заходу на посадку через погані погодні умови впав в ангар, де знаходилися перехожі, які сховалися від дощу.У будівлі перебувало близько 20 осіб.

На місце події направлено понад десяток пожежних підрозділів, зокрема медичний рятувальний загін із Варшави.

Нагадаємо, літак компанії Enter Air, що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України.