За минулу добу, 17 липня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 517 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», авіації та безпілотників.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 79 снарядів. Загалом, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

— Через російську агресію 3 людини дістали поранення, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці, Херсонської області, окупанти виселяють українців з власних будинків. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників.

Раніше також повідомлялося, що 16 липня російська армія вбила одного мирного жителя Херсонщини, здійснивши 89 обстрілів Херсонської області. Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Градів», авіації та безпілотників.