У двигуні дрону-камікадзе «Шахед», який вночі 18 липня влучив по об’єкту промисловості в Миколаєві, знайшли деталі американської фірми Tillotson.

Фото уламків дрону іранського виробництва опублікував телеграм-канал «Миколаївський Ваньок».

Tillotson — компанія, заснована у 1914 році в штаті Огайо, США. Вона спеціалізується на виготовлені малогабаритних двигунів. Наразі підприємство має потужності в Ірландії, США, Китаї та Аргентині.

На деталях двигуна дрону, запущеного вночі росіянами, є позначка, що його виготовили в Ірландії.

Раніше у безпілотниках Shahed-136, проданих Іраном Росії, виявили двигун, заснований на німецькій технології, вкраденій майже 20 років тому.

Також в одному з безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, збитого восени 2022 року в Україні, були виявлені деталі, виготовлені щонайменше 13 різними компаніями зі США.

Усі зазначені компанії підкреслили, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, зазначивши при цьому, що боротьба з перенаправленням і нецільовим використанням їхньої продукції є загальногалузевою проблемою, над вирішенням якої вони працюють.