У понеділок, 17 липня, на Вознесенщині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Вранці о 05:39 вогнеборцям повідомили про пожежу в селі Трудолюбівка Вознесенського району. Прибувши на виклик, рятувальники виявили на місці події щільне задимлення.

— Під час розвідки, в одній із кімнат, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, — йдеться в повідомленні.

О 07:30 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу, що зайняла площу 100 квадратних метрів. наразі причину займання не встановлено.

Нагадаємо, 12 липня в ДСНС повідомили, що з початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області. За даними рятувальників, збитки внаслідок пожеж за 6 місяців поточного року склали 38 мільйонів гривень. Натомість вогнеборцям вдалося врятувати 28 людей, в тому числі дитину, та матеріальних цінностей на суму понад 71 мільйон гривень.