В ніч з 17 на 18 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 28 разів залучалися на ліквідацію пожеж.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, пожежу ліквідували на загальній площі понад 27 гектарів. Зазначається, що переважна більшість — горіння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків, а також пшениці.

Пожежі зареєстровані на відкритих територіях Миколаївського, Баштанського, Вознесенського, Первомайського районів, а також дві пожежі у місті та одна пожежа у м. Первомайськ.