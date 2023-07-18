В ніч з 17 на 18 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 28 разів залучалися на ліквідацію пожеж.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, пожежу ліквідували на загальній площі понад 27 гектарів. Зазначається, що переважна більшість — горіння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків, а також пшениці.
Пожежі зареєстровані на відкритих територіях Миколаївського, Баштанського, Вознесенського, Первомайського районів, а також дві пожежі у місті та одна пожежа у м. Первомайськ.
Нагадаємо, що у Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.
Також нагадаємо, що в серпні минулого року росіяни обстріляли Балабанівський ліс, було знищено 14,5 гектарів території.
Повідомлялося, що площа лісових пожеж на Миколаївщині у 2022 році через війну збільшилася на 38 тисяч відсотків порівняно з 2021 роком.
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В ніч з 17 на 18 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 28 разів залучалися на ліквідацію пожеж.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, пожежу ліквідували на загальній площі понад 27 гектарів. Зазначається, що переважна більшість — горіння сухої трави, сміття, чагарників, пожнивних залишків, а також пшениці.
Пожежі зареєстровані на відкритих територіях Миколаївського, Баштанського, Вознесенського, Первомайського районів, а також дві пожежі у місті та одна пожежа у м. Первомайськ.
Нагадаємо, що у Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.
Також нагадаємо, що в серпні минулого року росіяни обстріляли Балабанівський ліс, було знищено 14,5 гектарів території.
Повідомлялося, що площа лісових пожеж на Миколаївщині у 2022 році через війну збільшилася на 38 тисяч відсотків порівняно з 2021 роком.