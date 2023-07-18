У районі Бахмута українські воїни знищили російський танк Т-90, вартістю в три мільйони доларі.

Про це повідомила пресслужба 24-ої ОМБр імені короля Данила.

За словами військових підрозділу, під час вдалого штурму в районі Бахмута побратими однієї з механізованих бригад «роззули» новітній російський танк Т-90.

— За нашими даними, ворожий екіпаж планував відтягнути бойову броньовану машину в тил вночі, аби відновити її боєздатність. Але FPV-пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Рарог» 24 ОМБр імені короля Данила двома точними влучаннями перетворили ворожий танк на металобрухт, — йдеться в повідомленні.