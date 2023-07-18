У Боярці, що на Київщині на шанувальника російського репу склали адмінпротокол. Зазначається, що чоловіку вручили повістку до військкомату.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За словами правоохоронців, пара молодих людей слухала російську музику під час прогулянки. Зокрема, чоловік підспівував та підтанцьовував російському реперу, на що отримав зауваження від жінки, яка йшла позаду.

— Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції, — йдеться у повідомленні.

За підсумком правоохоронці Фастівського управління поліції склали на правопорушників адмінпротоколи. Крім того, чоловіку вручили повістку до військкомату.