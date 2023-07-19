В ніч на 19 липня російська армія дронами атакувала Шуменський мікрорайон Херсона. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, з-під завалів будинку врятували 89-річну жінку.

Крім того, за минулу добу, 18 липня, ворог атакував Херсонську область 72 рази. Загалом російська армія випустила по мирному населенню 449 снарядів з мінометів, артилерії, «‎Граді»‎, авіації, танків, ПТРК та БпЛА.

Як завжди, ворожі снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів області, наслідок чого одна людина зазнала поранень.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня в Одесі лунали вибухи, ворог масовано атакував місто. голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що ця атака могла бути однією з найбільш масованих у регіоні з початку повномасштабного вторгнення.