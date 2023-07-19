У середу, 19 червня, тимчасово відключать водопостачання у мікрорайоні Ракетне Урочище.

Про це повідомляє на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

З 9 години й орієнтовно до 20 години припинено подачу води в будинки, що розташовані в️ мікрорайоні Урочище Ракетне від вулиці Купорна.

Зазначається, що причина — аварія на водопровідній мережі.