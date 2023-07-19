Уночі, 19 липня, під час масованої ворожої атаки Протиповітряна оборона Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України ліквідували 37 повітряних цілей ворога.

Про це повідомили Повітряні сили.

Російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА «‎Shahed-136/131»‎.

Українській ППО вдалося знищити:

13 крилатих ракет «калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БПЛА типу «шахед».

Крім того, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 липня, ворог втратив 470 солдатів особового складу. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 239 480 окупантів.