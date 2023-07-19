У Миколаєві зіткнулися Opel Vivar та ВАЗ 21114. В наслідок аварії травмувалася дитина.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, автопригода сталася увечері 17 липня на проспекті Центральному в районі вулиці 4-Слобідська.

Після ДТП постраждалу 11-річну дитину доставили в лікарню. Правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Раніше повідомлялося, щзо увечері, 12 липня, біля села Трикрати Вознесенського району, що на Миколаївщині мікроавтобус ГАЗель зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ, внаслідок чого постраждали пасажири.