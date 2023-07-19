В мікрорайоні Варварівка міста Миколаєва в осередку пожежі сухої трави та сміття знаходився чоловік.

Про це повідомило Головне управління ДСНС Миколаївської області.

Встановлено, що 49-річний чоловік самостійно вийшов із щільно задимленої зони та звернувся до рятувальників за допомогою.

Вогнеборці викликали швидку допомогу та передали постраждалого лікарям. Чоловіка госпіталізували до лікарні з опіками другого ступеня правої руки та тулуба.

Загалом протягом доби зареєстровано 26 пожеж, з яких 2 — на об'єктах, 1 — внаслідок ворожого обстрілу, 1 — в лісовому урочищі, 4 — в житлі та ще 18 — на відкритих територіях.

Нагадаємо, що Головне управління ДСНС України у Миколаївській області представили книгу — «Надзвичайні. Миколаїв — форпост, який тримає Південь України». У ній зібрано фотографії, що показують роботу з ліквідації наслідків російських обстрілів у Миколаївській області.