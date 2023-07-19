Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва Іван Дірко взяв під варту мешканку одного з сіл Миколаївського району, підозрюваній у співпраці з РФ.
Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду.
Відповідно до матеріалів справи, підозрювана, використовуючи Telegram, листувалася зі своїм сином. Останній є екс-співробітником ліквідованого спецпідрозділу «Беркут», наразі проживає в окупованому Севастополі, де працює в поліції.
Він попросив надавати йому інформацію про переміщення та дислокацію підрозділів ЗС України, на що остання погодилась. В подальшому, вона здійснювала збір та передачу інформації про розташування частин ЗС України, зокрема підрозділів протиповітряної оборони. Її син, в свою чергу, надавав отримані дані невстановленому представнику генштабу ЗС РФ.
У судовому засіданні захисник просив суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, оскільки підзахисна має міцні соціальні зв’язки і не має наміру переховуватись чи продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення. Підозрювана погодилась із думкою захисника.
Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваній запобіжній захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як повідомлялося раніше, жінку затримала СБУ. Там повідомили, що вона також допомагала росіянам готувати ракетні удари по адмінбудівлях на території області.
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Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва Іван Дірко взяв під варту мешканку одного з сіл Миколаївського району, підозрюваній у співпраці з РФ.
Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду.
Відповідно до матеріалів справи, підозрювана, використовуючи Telegram, листувалася зі своїм сином. Останній є екс-співробітником ліквідованого спецпідрозділу «Беркут», наразі проживає в окупованому Севастополі, де працює в поліції.
Він попросив надавати йому інформацію про переміщення та дислокацію підрозділів ЗС України, на що остання погодилась. В подальшому, вона здійснювала збір та передачу інформації про розташування частин ЗС України, зокрема підрозділів протиповітряної оборони. Її син, в свою чергу, надавав отримані дані невстановленому представнику генштабу ЗС РФ.
У судовому засіданні захисник просив суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, оскільки підзахисна має міцні соціальні зв’язки і не має наміру переховуватись чи продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення. Підозрювана погодилась із думкою захисника.
Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати підозрюваній запобіжній захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як повідомлялося раніше, жінку затримала СБУ. Там повідомили, що вона також допомагала росіянам готувати ракетні удари по адмінбудівлях на території області.