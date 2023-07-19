У Греції продовжують боротися з лісовими пожежами, що спалахнули в умовах екстремальної спеки, до осередків додалася пожежа на острові Родос.

Про це повідомляє Kathimerini, пише «Європейська правда».

Пожежі тривають у трьох місцях — в районі міста Лутракі й міста Дервенохорія, де вони почалися ще у понеділок, а також на Родосі. Сукупно там задіяні 12 спецлітаків і 14 пожежних гелікоптерів.

Найскладнішою ситуація залишається в районі Дервенохорії — це важкодоступна місцевість з густою рослинністю, пожежа постійно змінює напрямок руху, у загашених осередках стаються повторні загоряння. Евакуюватися довелося людям з багатьох прилеглих населених пунктів, деякі будинки згоріли.

Біля Лутракі пожежникам вдалося не підпустили вогонь до важливої транспортної магістралі. Згоріли ще кілька житлових будинків.

На Родосі займання сталося у важкодоступній лісистій місцевості, але допомагає те, що сила вітру суттєво зменшилася. До боротьби з вогнем залучені десятки людей — пожежників і добровольців.

Нагадаємо, у Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.