У Греції продовжують боротися з лісовими пожежами, що спалахнули в умовах екстремальної спеки, до осередків додалася пожежа на острові Родос.
Про це повідомляє Kathimerini, пише «Європейська правда».
Пожежі тривають у трьох місцях — в районі міста Лутракі й міста Дервенохорія, де вони почалися ще у понеділок, а також на Родосі. Сукупно там задіяні 12 спецлітаків і 14 пожежних гелікоптерів.
Найскладнішою ситуація залишається в районі Дервенохорії — це важкодоступна місцевість з густою рослинністю, пожежа постійно змінює напрямок руху, у загашених осередках стаються повторні загоряння. Евакуюватися довелося людям з багатьох прилеглих населених пунктів, деякі будинки згоріли.
Біля Лутракі пожежникам вдалося не підпустили вогонь до важливої транспортної магістралі. Згоріли ще кілька житлових будинків.
На Родосі займання сталося у важкодоступній лісистій місцевості, але допомагає те, що сила вітру суттєво зменшилася. До боротьби з вогнем залучені десятки людей — пожежників і добровольців.
Нагадаємо, у Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.
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У Греції продовжують боротися з лісовими пожежами, що спалахнули в умовах екстремальної спеки, до осередків додалася пожежа на острові Родос.
Про це повідомляє Kathimerini, пише «Європейська правда».
Пожежі тривають у трьох місцях — в районі міста Лутракі й міста Дервенохорія, де вони почалися ще у понеділок, а також на Родосі. Сукупно там задіяні 12 спецлітаків і 14 пожежних гелікоптерів.
Найскладнішою ситуація залишається в районі Дервенохорії — це важкодоступна місцевість з густою рослинністю, пожежа постійно змінює напрямок руху, у загашених осередках стаються повторні загоряння. Евакуюватися довелося людям з багатьох прилеглих населених пунктів, деякі будинки згоріли.
Біля Лутракі пожежникам вдалося не підпустили вогонь до важливої транспортної магістралі. Згоріли ще кілька житлових будинків.
На Родосі займання сталося у важкодоступній лісистій місцевості, але допомагає те, що сила вітру суттєво зменшилася. До боротьби з вогнем залучені десятки людей — пожежників і добровольців.
Нагадаємо, у Миколаєві горіло Баловно-Матвіївське лісове урочище. Рятувальникам допомагали гасити пожежу лісники та місцеві мешканці.