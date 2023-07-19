За 17 місяців війни порт «Ніка-Тера» піддавався прямим обстрілам понад 10 разів. Загальна шкода від наслідків обстрілів склала понад 1 мільярд гривень.

Про це в коментарі Forbes Ukraine розповів керівник з корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов.

— Це попередні оцінки, справжні збитки можуть бути набагато більші, — зазначив Олег Арестархов.

Один із найбільш масштабних ударів по порту було завдано росіянами 4 червня 2022 року. В результаті чого повністю знищено 3 склади загальною площею 13 тисяч 349 м2 та загальною потужністю зберігання зернових, олійних культур та продуктів їхньої переробки — 105 тисяч тонн.

В результаті цього обстрілу на складах було повністю знищено близько 35 тисяч тонн шроту соняшника. Також постраждала дуже велика кількість іншого майна порту: зернові силоси, хопери, зерносушильний комплекс, ж/д інфраструктура, локомотиви, різна перевантажувальна техніка, автотранспорт, електричні підстанції, системи газо- і електропостачання, а також адміністративні будівлі, майстерні і господарські споруди.

Роботи з відновлення порту «Ніка-Тера» наразі не ведуться, адже Миколаїв періодично обстрілюється, а порт повністю закритий для суден.

За рік війни компанія встигла зі складів порту відвантажити понад 237 тисяч тонн зернових та 27 тисяч тонн кукурудзи. Ці товари було експортовано у рамках «зернової угоди» через порти Великої Одеси, частина через порти Дунаю та через сухопутні пункти переходу.

Наразі порт «Ніка-Тера» перебудувала свою роботу у режим «сухого порту» — почавши накопичення та перевантаження рідких добрив вітчизняного виробництва для аграріїв півдня України.

Компанія зараз розробляє масштабний проєкт з відновлення порту, який буде реалізовано відразу після завершення війни.

— Стратегія порту зараз проста: ми залучаємо сільгоспвиробників для перевантаження зернових вантажів і продуктів їхньої переробки у режимі внутрішнього елеватора — так званого «сухого порту, — сказав Олег Арестархов.

Потужності «Ніка-Тери» дозволять прийняти до 200 тисяч тонн сільськогосподарської продукції з можливістю силосного і складського зберігання. Далі буде відновлення порту, будівництво нових потужностей та вихід на новий рівень.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня в Одесі лунали вибухи, ворог масовано атакував місто. Зокрема, росіяни вночі вдарили по портах «Одеса» та «Чорноморськ».