Ввечрі 18 липня 19-річний мешканець села Павло-Мар’янівка Іван Шеремет натрапив на вибуховий предмет, залишений росіянами на околиці міста Снігурівка. Хлопець взяв знахідку до рук, після чого стався вибух, внаслідок якого він загинув.
Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого... Вкотре нагадую мешканцям нашої громади: якщо ви побачили невідомий чи підозрілий предмет — не підходьте і не чіпайте його! Ні в якому разі не намагайтесь його пересувати, розбирати або самостійно знешкоджувати. Обережно відійдіть назад на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101, — написав Іван Кухта.
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Ввечрі 18 липня 19-річний мешканець села Павло-Мар’янівка Іван Шеремет натрапив на вибуховий предмет, залишений росіянами на околиці міста Снігурівка. Хлопець взяв знахідку до рук, після чого стався вибух, внаслідок якого він загинув.
Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
— Щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого... Вкотре нагадую мешканцям нашої громади: якщо ви побачили невідомий чи підозрілий предмет — не підходьте і не чіпайте його! Ні в якому разі не намагайтесь його пересувати, розбирати або самостійно знешкоджувати. Обережно відійдіть назад на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101, — написав Іван Кухта.
Нагадаємо, 10 червня в селі Благодатне, що на Миколаївщині, на боєприпасі підірвався трактор.