Ввечрі 18 липня 19-річний мешканець села Павло-Мар’янівка Іван Шеремет натрапив на вибуховий предмет, залишений росіянами на околиці міста Снігурівка. Хлопець взяв знахідку до рук, після чого стався вибух, внаслідок якого він загинув.

Про це повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.