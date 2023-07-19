Миколаївські прокурори винесли вирок мешканцю Баштанського району за спричинення смертельних тілесних ушкоджень психічно хворій сестрі.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, чоловіка визнано винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої.Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

— У судовому засіданні доведено, що у листопаді 2020 року 57-річний чоловік умисно наносив своїй рідній сестрі, яка страждала психічними розладами, численні тілесні ушкодження по різним частинам тіла, від яких вона померла, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, на судовому засіданні обвинувачений провину не визнав.

Вирок ще не набрав законної сили, оскільки триває термін його оскарження.

, щоб ті могли втекти за кордон.

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