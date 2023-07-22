На заході Індії внаслідок зсуву ґрунту щонайменше 22 людини загинули і більш як сотня опинилися під завалами.

По це повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, зсув ґрунту стався в селі Іршалваді у ніч проти середи, зруйнувавши кілька будинків.

Близько 105 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Село розташоване на схилі пагорба, і це ускладнює рятувально-пошукові роботи. До них залучено рятувальників, поліцію та медиків, а також місцевих жителів і туристів.

Біля підніжжя пагорба організовані табори допомоги. На цей час вдалося врятувати близько 98 людей.

Протягом останніх двох тижнів у кількох штатах Індії сильні опади спричинили повені та зсуви грунту.

Метеорологічний департамент Індії заявив, що у наступні кілька днів опади триватимуть у деяких частинах штату Махараштра.

Глава штату Екнат Шінде пообіцяв виплатити сім’ям загиблих по 500 тисяч рупій (6 тисяч доларів).

Нагадаємо, на початку року внаслідок зсуву ґрунту у гірському регіоні на південному сході Японії загинуло двоє людей.