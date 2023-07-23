Південнокорейська поліція заявила сьогодні, 22 липня, що отримала майже тисячу повідомлень про підозрілі міжнародні пакунки по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

За даними правоохоронців, лише за п’ятницю вони отримали загалом 987 повідомлень про доставку підозрілих посилок із-за кордону, переважно з Тайваню.

У деяких посилках знайшли бальзам для губ або інші дешеві продукти, а деякі були порожніми.

Жодного небезпечного матеріалу в посилках не було виявлено, але поліція зауважила, що вирішуватиме, чи буде розпочинати з цього приводу розслідування, залежно від результатів аналізу знайдених речовин.

У четвер випадкова посилка, яка, ймовірно, містить газоподібні токсичні речовини, була доставлена до Центру соціального забезпечення для інвалідів у південно-східному портовому місті Ульсан. Троє людей, які її розпакували, постраждали від запаморочення та утрудненого дихання.

Поліція закликала бути пильними щодо підозрілих міжнародних посилок.

Нагадаємо, вдень 30 листопада 2022 року пролунав вибух у посольстві України в Мадриді. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев повідомив, що вибухнула посилка, яка була адресована на його ім'я. Вона викликала підозру у секретарки, оскільки не здавалася схожою на звичайну пошту дипломата.

Національна судова колегія Іспанії кваліфікувала вибух у посольстві України в Мадриді як теракт.

Крім того, пакунки із, імовірно, вибуховимм пристроями отримали прем'єр та Міноборони Іспанії, а також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, яку уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами.

Також поліція Іспанії вилучила ще три конверти, адресовані українським дипломатичним установам, у яких, схоже, були очі тварин.

У січні цього року в Іспанії затримали чоловіка, якого підозрюють в розсиланні листів з піротехнічними матеріалами, в тому числі на адресу посольства України.