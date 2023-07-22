В окупаційній адміністрації Криму заявили про детонацію на складі боєприпасів після вибухів у Червоногвардійському районі та оголосили евакуацію у 5-кілометровій зоні.

Про це повідомляє видання «Крим. Реалії» із посиланням на підконтрольного Росії «главу Криму» Сергія Аксьонова.

Сергій Аксьонов заявив, що детонація на складі боєприпасів сталася після «атаки дрона». Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає.

— Ухвалене рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено зупинити рух Кримської залізниці, — заявили в окупаційній адміністраії.

У місцевих телеграм-каналах раніше з’явилась інформація, що безпілотник атакував російську нафтобазу у Червоногвардійському районі, де розташована авіабаза РФ «Октябрьскоє».

Нагадаємо, 19 липня у Кіровському районі Криму горів Старокримський полігон – там відбулася детонація боєприпасів.