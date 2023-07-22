Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України продовжують завдавати постійних ударів по окупантах. Цього разу, воїни ліквідували ворожий танк Т-80.
Про це повідомляє головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
— Нищівне вогневе ураження противника. Здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Разом — до Перемоги! Слава Україні!, — наголосив Валерій Залужний.
Раніше повідомлялося, що миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.
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Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України продовжують завдавати постійних ударів по окупантах. Цього разу, воїни ліквідували ворожий танк Т-80.
Про це повідомляє головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
— Нищівне вогневе ураження противника. Здійснили артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади ЗС України за результатами розвідки цілей, яку провели воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Разом — до Перемоги! Слава Україні!, — наголосив Валерій Залужний.
Раніше повідомлялося, що миколаївські морські піхотинці знищили ворожий зенітний ракетний комплекс Бук-М2.