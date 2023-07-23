У Великій Британії чоловіка засудили до 18 місяців в'язниці за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць. Правоохоронці назвали його «пасхальним кроликом».

Про це пише CNN.

Повідомляється, що суддя Ентоні Лоу 20 липня увʼязнив Джобі Пула на півтора року. Зловмисник визнав провину. Половину терміну він проведе у вʼязниці, решту — під наглядом.

Відомо, що у лютому 32-річний Джобі Пул викрав шоколадні яйця Cadbury Creme Eggs на 40 тисяч доларів. Він пограбував промисловий цех, а потім втік на викраденій вантажівці.

Нагадаємо, в Одесі слідчі викрили 36-річного киянина, що переодягнувся в жіночий одяг та пограбував одеситку на 500 тисяч доларів.