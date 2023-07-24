Російські окупанти вдарили іранськими дронами Shahed по Дунайських портах в Одеській області.

Про це повідомила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Три безпілотники збила протиповітряна оборона, однак є влучання в один з портів. Там зруйнований аграрний ангар, де зберігалося зерно. Пошкоджені ще кілька резервуарів для різних видів вантажів та інше портове майно.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє про шістьох постраждалих. Чотирьох поранених госпіталізували, один з них перебуває у стані середньої тяжкості. Інші мають легкі поранення.

Нагадаємо, після виходу із «зернової угоди» РФ активізувала масштабні атаки на південь України, зокрема на Одеську область. Окупанти атакували регіон у ніч на 18, 19, 20 та 21 липня, сильно пошкодивши обʼєкти портової інфраструктури, житлові будинки й торговельні мережі. Росіяни знищили десятки тисяч тонн зерна. У ніч на 23 липня Росія вдарила по історичному центру Одеси. Володимир Зеленський заявив, що потужностей української протиповітряної оборони не вистачає, щоб захистити всі регіони.