Національне пошуково-рятувальне агентство Індонезії повідомило, що поблизу острова Сулавесі затонув пором. Наразі відомо про 15 загиблих і 19 зниклих безвісти пасажирів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

На судні перебували 40 пасажирів, 19 з яких вважаються зниклими безвісти, 15 загинули і шестеро вижили, повідомили в агентстві.

Причина затоплення порому, що сталося близько опівночі за місцевим часом, наразі невідома.

Судно переправляло людей через затоку на острові Муна, приблизно за 200 кілометрів на південь від столиці Південно-Східного Сулавесі — Кендарі.

«Пороми є звичайним видом транспорту в Індонезії, архіпелазі з понад 17 тисяч островів, і аварії є поширеними, оскільки слабкі без пекові стандарти часто дозволяють перевантажувати судна без належного рятувального обладнання», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, грецька берегова охорона врятувала майже 100 мігрантів на човнах біля узбережжя своєї країни.