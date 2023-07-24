Дванадцять урядових міністерств Норвегії постраждали від атаки хакерів у понеділок.

Як передає Укрінформ, про це заявили в Міністерстві місцевого самоврядування країни.

У міністерстві додали, що зараз поліція займається розслідуванням хакерського нападу на норвезькі урядові установи. Деталі інциденту наразі відсутні.

Як повідомлялося, 16 липня сайт парламенту Болгарії став об’єктом атаки російської хакерської групи NoName057(16). Того ж дня Міністерство енергетики США, а також кілька інших організацій постраждали від масованої атаки російських хакерів, проведеної з використанням вразливості програмного забезпечення, що відповідає за передачу файлів.

Крім того, на початку липня внаслідок кібератаки російської хакерської групи LockBit 3.0 на найбільший вантажний порт у Японії було тимчасово паралізовано його роботу.

Нагадаємо, північнокорейська хакерська група використала американську ІТ-компанію для атаки на криптофірми та викрадення криптовалюти.