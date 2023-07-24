З початку року на водних об'єктах Миколаївщини загинуло 14 осіб, двоє з яких діти. Зокрема, працівники ДСНС врятували дві особи.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

Загалом, за даними рятувальників, протягом минулого тижня потонуло двоє людей.

Так, 21 липня, під час відпочинку в акваторії річки Південний Буг потонув юнак 19-річний юнак. Інцидент стався у селі Прибужжя, Миколаївської області.

Наступної доби, 22 липня, на річці Інгулець в селі Галаганівка, Снігурівської громади потонула 62-річна жінка.

Нагадаємо, у Миколаєві пляжі та прибережні зони відпочинку закриті для відвідування.

Раніше, мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем повідомлялося, що на пляжах можна буде відпочивати, якщо рятівники ретельно дослідять прилеглу акваторію і розмінують усі ділянки.

Нещодавно стало відомо, що у річках Південний Буг та Інгулець в Миколаївській області спеціалісти фіксують перевищення показників кишкової палички. Миколаївцям заборонили купатися у річках Інгулець та Південний Буг.