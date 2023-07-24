Голову Державної судової адміністрації України викрито на «підбурюванні» до надання хабарів суддям Верховного Суду.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисяч доларів США, з яких 5000 мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисяч — залишені собі за «посередницькі послуги». Зазначимо, що зараз головою ДСА є Олексій Сальніков.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Князєва.

«Однак, після викриття ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови Державної судової адміністрації різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду», — зазначили в НАБУ.

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА. Попередня кваліфікація — частина 2 статті 15, частина 4 статті 27, частина 4 статті 369, частина 2 статті 190 Кримінального кодексу. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, в травні правоохоронці повідомили про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйонів доларів. Напередодні правоохоронці викрили підозрюваних – голові ВС передавали гроші в обмін на рішення на користь Костянтина Жеваго.

Повідомлялося, що колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйона доларів.

Також голові Верховного Суду Князєву та його спільникові – адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання хабаря.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило записи прослуховування голови Верховного суду Всеволода Князєва у справі щодо отримання ним хабаря.

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