На Львівщині, 39-річну жінку підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон. Вона допомагала оформляти документи на виїзд військовозобов'язаним з України під час воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідчих, за гроші жінка обіцяла військовозобов’язаному виготовити фейкові документи. На підставі яких вносили інформацію до системи «Шлях», як про потенційного волонтера.

«Жінка на власному автомобілі підвозила «клієнта» до державного кордону та надавала поради щодо поведінки під час його перетину», — йдеться у повідомленні.

За свої послуги жінка взяла 6 тисяч доларів.

Зазначається, що правоохоронці затримали жінку по дорозі до кордону, після отримання грошей.

Наразі правопорушниця знаходиться під вартою. Слідчі встановлюють інших причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ та готував ракетний удар по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві.