Сьогодні, 25 липня, в мікрорайон Соляні не буде подаватися централізоване водопостачання.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».
Як зазначається, з 9:00 до 20:00 години не буде води в будинках, що розташовані в цьому мікрорайоні.
Вказується, що причиною є аварія на водопровідній мережі.
Раніше повідомлялось, у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.
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Сьогодні, 25 липня, в мікрорайон Соляні не буде подаватися централізоване водопостачання.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».
Як зазначається, з 9:00 до 20:00 години не буде води в будинках, що розташовані в цьому мікрорайоні.
Вказується, що причиною є аварія на водопровідній мережі.
Раніше повідомлялось, у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.