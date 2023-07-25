Сьогодні, 25 липня, в мікрорайон Соляні не буде подаватися централізоване водопостачання.

Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».

Як зазначається, з 9:00 до 20:00 години не буде води в будинках, що розташовані в цьому мікрорайоні.

Вказується, що причиною є аварія на водопровідній мережі.

Раніше повідомлялось, у «Миколаївводоканалі» поскаржилися, що містяни викидають в унітази те, що повинно бути у смітнику.