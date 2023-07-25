Сьогодні, 25 липня, у Миколаєві не працюватиме стаціонарна точка видачі очищеної води за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.
Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».
Як зазначається, не працюватиме у зв'язку з технічним обслуговуванням обладнання.
Також вказується, що видача води тролейбусом та трамваєм буде здійснюватись, окрім останньої локації — вулиця Кузнецька/4 та Слобідська.
Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва презентували станцію очищення води.
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Сьогодні, 25 липня, у Миколаєві не працюватиме стаціонарна точка видачі очищеної води за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.
Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».
Як зазначається, не працюватиме у зв'язку з технічним обслуговуванням обладнання.
Також вказується, що видача води тролейбусом та трамваєм буде здійснюватись, окрім останньої локації — вулиця Кузнецька/4 та Слобідська.
Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва презентували станцію очищення води.