Сьогодні, 25 липня, у Миколаєві не працюватиме стаціонарна точка видачі очищеної води за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.

Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».

Як зазначається, не працюватиме у зв'язку з технічним обслуговуванням обладнання.

Також вказується, що видача води тролейбусом та трамваєм буде здійснюватись, окрім останньої локації — вулиця Кузнецька/4 та Слобідська.

Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва презентували станцію очищення води.