Вчора, 24 липня, в Тячівщині, що на Закарпатті обвалився міст, який пролягає через річку Тересва, сталося це під час руху автомобілів.

Деталі має встановити відповідна комісія та слідство, повідомили у Закарпатській обласній військовій адміністрації.

Попередньо, міст через річку Тересва обвалився через проіржавіння окремих конструкцій та, імовірно, через надмірну вагу вантажівки з піском.

Повідомляється, що під час руху через нього, провалилася вантажівка та легкове авто, постраждало троє людей.

Як повідомлялось раніше, через цей міст було обмежено проїзд великогабаритного транспорту до 3,5 тонн, щоб знизити навантаження на міст. У 2019 році для того, щоб мостом могли пересуватися пасажирські автобуси, обмеження збільшили до 7 тонн.

Цей міст було збудовано у 1957 році, як відомо, відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в рамках експлуатаційного утримання.

Нагадаємо, як зазначили вчора у Закарпатській ОВА, під час обвалу мосту пошкоджено два авто: легковик Skoda та вантажівка. У легковику було пʼять людей. Одна жінка у важкому стані. Загалом три потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм.