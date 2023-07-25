В ніч з 24 на 25 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 18 разів залучалися на ліквідацію пожеж.

Про це повідомило ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Пожежі зареєстровані на відкритих територіях Миколаївського, Вознесенського, Южноукраїнського районів, Первомайського, а також одна у місті.

Зазначається, що, тричі минулої доби виникали пожежі в житловому секторі. Зокрема, у селищі міського типу Братське, Вознесенського району загорівся будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів.

Того ж дня, у місті Первомайськ горів двоповерховий будинок. Рятувальники загасили полум'я на площі 80 квадратних метрів.

Також, на території дачного кооперативу «Протон» в Южноукраїнській територіальної громади зайнялося сміття. Працівникам ДСНС вдалось приборкати пожежу на площі 20 квадратних метрів та не допустити збільшення масштабів.

До того ж вчора двічі горіли автомобілі: у місті Южноукраїнськ спалахнув автомобіль Skoda Octvia Tour, а в селищі Врадіївка, Первомайського району — автомобіль ВАЗ 2107.

Повідомлялось, що вранці, 25 липня в Інгульському районі у місті загорівся торговий павільйон. Пожежу ліквідовано на площі 20 квадратних метрів.

Окрім того, протягом доби вогнеборці 12 разів залучались до гасіння сухостоїв та пожнивних залишків. Загальна площа горінь склала майже 10 гектарів.

Варто додати, на ліквідування пожеж залучилося 80 вогнеборців та 20 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, на території окупованої Кінбурнської коси вже другий місяць поспіль не вщухають пожежі.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївському районі пожежники 10 годин гасили масштабну пожежу на полях між двома селами. Від вогню підривалися боєприпаси, які розліталися в різні сторони, пошкоджуючи домівки поряд.